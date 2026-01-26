圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにある中華レストラン「悟空」にて、季節限定で、自家製デザート「苺杏仁のフルーツの乗せ」が提供されています。

ハウステンボス／悟空「苺杏仁のフルーツの乗せ」

価格：600円(税込)

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「悟空」

「苺杏仁のフルーツの乗せ」が提供される中華レストラン「悟空」

ハウステンボスのタワーシティ1Fにあります。

長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、担担麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理を味わえるレストランです。

そんな「悟空」で提供されている、自家製デザート「苺杏仁のフルーツの乗せ」

爽やかな甘みの自家製苺杏仁豆腐を、たくさんのフルーツと共に楽しめます。

ガラスの器に盛られた苺杏仁豆腐。

爽やかな甘さを楽しめる自家製デザートです。

イチゴ、オレンジ、キウイ、ブルーベリーなどのフルーツがたっぷりとトッピングされています。

爽やかな甘みの自家製苺杏仁豆腐に、色とりどりのフルーツが添えられた華やかなデザート。

ハウステンボスでの食事の締めくくりや、散策の合間の休憩におすすめです。

ハウステンボス／悟空「苺杏仁のフルーツの乗せ」の紹介でした。

