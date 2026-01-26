ワンランク上のごちそうプレート！ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」
圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
パーク内にあるレストラン「とっとっと」にて、ワンランク上のごちそうプレート「スペシャルトルコライス」が提供されています。
ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」
価格：2,500円(税込)
提供場所：ハウステンボス「とっとっと」
「スペシャルトルコライス」が提供されるレストラン「とっとっと」。
ハウステンボス内で、長崎名物のトルコライスをはじめとした人気の洋食メニューが楽しめるレストランです。
そんな「とっとっと」で提供されている「スペシャルトルコライス」
とんかつ、ハンバーグ、エビフライ、バターライス、ナポリタンを盛り合わせたワンランク上のトルコライスです。
ハンバーグにはデミグラスソースがかかっています。
サクサクに揚がったとんかつと、ジューシーなハンバーグが一度に楽しめます。
プレートには大きなエビフライもトッピングされています。
エビフライにはタルタルソースが添えられています。
付け合わせの定番、ナポリタンスパゲッティもたっぷりです。
バターライスと揚げ物の組み合わせが食欲をそそります。
サラダも添えられ、彩りも豊かです。
とんかつ、ハンバーグ、エビフライが一度に味わえる、ボリューム満点の一皿です。
ハウステンボスでのお食事に、長崎名物の豪華なトルコライスを堪能できます。
ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ワンランク上のごちそうプレート！ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」 appeared first on Dtimes.