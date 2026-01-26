圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内にあるレストラン「とっとっと」にて、ワンランク上のごちそうプレート「スペシャルトルコライス」が提供されています。

ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」

価格：2,500円(税込)

提供場所：ハウステンボス「とっとっと」

「スペシャルトルコライス」が提供されるレストラン「とっとっと」。

ハウステンボス内で、長崎名物のトルコライスをはじめとした人気の洋食メニューが楽しめるレストランです。

そんな「とっとっと」で提供されている「スペシャルトルコライス」

とんかつ、ハンバーグ、エビフライ、バターライス、ナポリタンを盛り合わせたワンランク上のトルコライスです。

ハンバーグにはデミグラスソースがかかっています。

サクサクに揚がったとんかつと、ジューシーなハンバーグが一度に楽しめます。

プレートには大きなエビフライもトッピングされています。

エビフライにはタルタルソースが添えられています。

付け合わせの定番、ナポリタンスパゲッティもたっぷりです。

バターライスと揚げ物の組み合わせが食欲をそそります。

サラダも添えられ、彩りも豊かです。

とんかつ、ハンバーグ、エビフライが一度に味わえる、ボリューム満点の一皿です。

ハウステンボスでのお食事に、長崎名物の豪華なトルコライスを堪能できます。

ハウステンボス／とっとっと「スペシャルトルコライス」の紹介でした。

