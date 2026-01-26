爽やかな酸味と甘み！ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにあるレストラン「ロード・レーウ」にて、オリジナルデザート「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」が提供されています。

ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」

価格：800円(税込)

提供期間：2026年1月13日〜

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「ロード・レーウ」

「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」が提供される「ロード・レーウ」

ハウステンボスのタワーシティ1Fにあるレストランです。

看板メニューの「レモンステーキ」のほか、3種類のソースから選べるハンバーグや国産和牛を使用した特選ステーキなどを楽しめます。

そんな「ロード・レーウ」で提供されている「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」

ハチミツのまろやかな甘みとレモンの爽やかな酸味をあわせた、ロード・レーウのオリジナルカステラです。

しっとりとしたカステラに、フレッシュなレモンのスライス、イチゴ、ミントが添えられています。

お皿にはキャラメルソースが添えられ、味の変化も楽しめます。

セットで提供される季節のアイス。

ピンク色のシャーベット状のアイスクリームが、クッキーの上に盛り付けられています。

キウイやオレンジといった彩り豊かなフルーツもトッピングされ、見た目も華やかな一皿です。

ハチミツの甘さとレモンの爽やかな酸味が楽しめる、食後にぴったりのデザートです。

ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」の紹介でした。

