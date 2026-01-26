爽やかな酸味と甘み！ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」
圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
パーク内のタワーシティにあるレストラン「ロード・レーウ」にて、オリジナルデザート「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」が提供されています。
ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」
価格：800円(税込)
提供期間：2026年1月13日〜
提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「ロード・レーウ」
「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」が提供される「ロード・レーウ」
ハウステンボスのタワーシティ1Fにあるレストランです。
看板メニューの「レモンステーキ」のほか、3種類のソースから選べるハンバーグや国産和牛を使用した特選ステーキなどを楽しめます。
そんな「ロード・レーウ」で提供されている「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」
ハチミツのまろやかな甘みとレモンの爽やかな酸味をあわせた、ロード・レーウのオリジナルカステラです。
しっとりとしたカステラに、フレッシュなレモンのスライス、イチゴ、ミントが添えられています。
お皿にはキャラメルソースが添えられ、味の変化も楽しめます。
セットで提供される季節のアイス。
ピンク色のシャーベット状のアイスクリームが、クッキーの上に盛り付けられています。
キウイやオレンジといった彩り豊かなフルーツもトッピングされ、見た目も華やかな一皿です。
ハチミツの甘さとレモンの爽やかな酸味が楽しめる、食後にぴったりのデザートです。
ハウステンボス／ロード・レーウ「蜂蜜レモンカステラと季節のアイス」の紹介でした。
