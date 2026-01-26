マスカルポーネチーズにドライフルーツの甘み！ハウステンボス／ピノキオ「カッサータ 季節のフルーツ添え」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにあるイタリアンレストラン「ピノキオ」にて、「カッサータ 季節のフルーツ添え」が提供されています。

ハウステンボス／ピノキオ「カッサータ 季節のフルーツ添え」

価格：600円(税込)

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「ピノキオ」

「カッサータ 季節のフルーツ添え」が提供される「ピノキオ」

ハウステンボスの開業以来、常に人気を集め続けるイタリアンレストランです。

高温で一気に焼き上げるピザは、外はパリッとして生地の美味しさが際立ちます。

自家製のソースや具材にもこだわった、絶品揃いのピザやパスタが楽しめます。

そんな「ピノキオ」で提供されている「カッサータ 季節のフルーツ添え」

マスカルポーネチーズにドライフルーツの甘みを合わせた爽やかなイタリアンスイーツです。

マスカルポーネチーズをベースにしたアイスケーキのようなデザートに、ドライフルーツが混ぜ込まれています。

イチゴやオレンジ、ブルーベリーといった季節のフルーツとミントが添えられています。

ベリーソースと粉糖でデコレーションされ、見た目も華やかな一皿です。

黒いプレートに盛り付けられ、スイーツの彩りがより一層引き立ちます。

本格的なイタリアンを楽しんだ後のデザートにぴったりの、爽やかなスイーツです。

ハウステンボス／ピノキオ「カッサータ 季節のフルーツ添え」の紹介でした。

