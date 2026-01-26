九州産牡蠣の旨味たっぷり！ハウステンボス／ピノキオ「九州産牡蠣と塩レモンのクリームスパゲティと牡蠣のフォカッチャ」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにあるイタリアンレストラン「ピノキオ」にて、期間限定メニュー「九州産牡蠣と塩レモンのクリームスパゲティと牡蠣のフォカッチャ」が提供されています。

ハウステンボス／ピノキオ「九州産牡蠣と塩レモンのクリームスパゲティと牡蠣のフォカッチャ」

価格：2,300円(税込)

提供期間：2026年1月10日〜2026年2月26日

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「ピノキオ」

「九州産牡蠣と塩レモンのクリームスパゲティと牡蠣のフォカッチャ」が提供されるイタリアンレストラン「ピノキオ」

ハウステンボスの開業以来、常に人気を集め続けるレストランです。

高温で一気に焼き上げるピザは、外はパリッとして生地の美味しさが際立ちます。

自家製のソースや具材にもこだわった、絶品揃いのピザやパスタが楽しめます。

そんな「ピノキオ」で提供されている、期間限定のパスタセット。

九州産の牡蠣の旨味と、さっぱりとした塩レモンのアクセントが食欲をそそるクリームパスタです。

クリームソースのスパゲティに、大粒の牡蠣やほうれん草、レモンなどがトッピングされています。

牡蠣のほか、ベーコンやマッシュルームも入っていて具だくさんです。

濃厚なクリームソースがパスタによく絡みます。

セットのフォカッチャにも牡蠣をトッピング。

トマトソースとチーズをベースにした、ピザのような味わいが楽しめます。

パスタとフォカッチャ、2つのスタイルで牡蠣を堪能できる贅沢なメニューです。

九州産の牡蠣をクリームパスタとフォカッチャで味わえる、冬にぴったりの一皿。

ハウステンボス／ピノキオ「九州産牡蠣と塩レモンのクリームスパゲティと牡蠣のフォカッチャ」の紹介でした。

