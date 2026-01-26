圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

2026年早春は、6年目でグランドフィナーレを迎えるスペシャルイベント“白銀の世界 グランドフィナーレ”を開催中！

そんなハウステンボスにて、冬のショー「A Frosted European Journey」が公演中です☆

ハウステンボス“白銀の世界 グランドフィナーレ”A Frosted European Journey

開催期間：1月13日〜2月26日

開催場所：ハウステンボス アムステルダムシティ 中央インフォメーション前ステージ

「A Frosted European Journey」は、真っ白な雪がきらめくヨーロッパへの旅をテーマにしたショーです。

大切な人と笑顔あふれる、心温まるひとときを過ごせるハートウォーミングな旅へといざないます。

会場はアムステルダムシティの中央インフォメーション前ステージ。

ヨーロッパ風の建物がライトアップされ、紫色の照明が幻想的な雰囲気を演出します。

テーマはヨーロッパ旅行。

カラフルで華やかな衣装を身にまとったダンサーたちが、ステージ上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げます。

ヨーロッパの各地を周り、各地の踊りを楽しみます。

ピンクや紫を基調とした衣装のパフォーマーたちが踊る姿は圧巻！

背景の建物にはプロジェクションマッピングが投影され、ショーをより一層盛り上げます。

雪をイメージした演出もあり、冬らしい華やかで幻想的な雰囲気に包まれます。

白い衣装を身につけた出演者と、建物に施されたプロジェクションマッピングが融合します。

ライトアップされたヨーロッパ風の建物を背景に、白い衣装のダンサーたちがパフォーマンスを繰り広げる、美しい光景が広がります。

冬のハウステンボスで、光と音楽、そして華麗なパフォーマンスが織りなすハートウォーミングなショー。

大切な人と心温まるひとときを過ごすのにぴったりなショーです☆

ハウステンボス“白銀の世界”A Frosted European Journeyの紹介でした。

“6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」

