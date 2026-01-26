圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにある和食レストラン「魚壱」にて、「【期間限定】 白玉あんみつ」が提供されています。

ハウステンボス／魚壱「【期間限定】 白玉あんみつ」

価格：850円(税込)

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「魚壱」

「【期間限定】 白玉あんみつ」が提供される和食レストラン「魚壱」

新鮮な魚が自慢の、長崎ならではの握り寿司を味わえるレストランです。

玄界灘の鷹島で育った本まぐろを使用した寿司や丼のほか、お子様メニューや五島うどんも用意されています。

そんな「魚壱」で提供されている、期間限定の和スイーツ「白玉あんみつ」

お食事の後のデザートにぴったりの一品です。

落ち着いた色合いの器に、もちもちの白玉、あんこ、みかん、濃厚な抹茶アイス、そして涼しげな寒天が彩りよく盛り付けられています。

黒いお盆にのせて上品な雰囲気で提供されます。

別添えの蜜をかけて、好みの甘さに調整して楽しめます。

フルーツも添えられており、さっぱりとした味わいがアクセントになっています。

新鮮なお寿司や海の幸を堪能したあとのデザートにおすすめな、期間限定の和スイーツです。

ハウステンボス／魚壱「【期間限定】 白玉あんみつ」の紹介でした。

