日向坂46、五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」センターは片山紗希
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）に収録される、五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」のMVが、日向坂46公式YouTubeチャンネルで公開された。あわせて、同楽曲の先行配信もスタートしている。
【動画】日向坂46、五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」センターは片山紗希
フォーメーションが事前に明かされないままの公開となったが、映像内でセンターを務めているのは五期生の片山紗希。片山がセンターを担うのは今回が初となる。
MVはアイスホッケーをテーマに制作されており、センターの片山を筆頭に、五期生のエネルギッシュで弾けるような姿が描かれている。加入から1年に満たない五期生の、フレッシュでキュートな魅力が詰まった映像に仕上がっている。監督はYODENが務めた。
