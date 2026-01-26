マフラー姿で登場！ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」
圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
そんなハウステンボスにて「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」が期間限定で開催されています☆
ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」
開催期間：2025年1月13日〜2月26日
開催場所：アムステルダムシティ 中央インフォメーション前ステージ
※安全を考慮し、気温上昇、雨天、強風の場合はパサージュにてグリーティングを実施します
ハウステンボスにて開催されている「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」
「みんなは光の世界、もう見た？」をテーマに、ミッフィーとメラニー、チームエキサイトがお届けするキラキラでワクワクのステージが楽しめます。
ショーは、アムステルダムシティの中央インフォメーション前ステージにて開催。
冬らしいマフラーを着用したミッフィーが登場します。
青いワンピースに水色のマフラーをあわせた、ウィンターシーズンにぴったりの装いです。
ショーにはミッフィーのおともだち、メラニーも登場。
オレンジ色の衣装にマフラーを巻いた姿がかわいい☆
ミッフィーとメラニー、そしてダンサーたちが繰り広げるパフォーマンスで、会場を盛り上げます。
ミッフィーとメラニー、チームエキサイトがお届けする、冬のハウステンボスならではの特別なステージ。
家族や友人と一緒に、心温まるひとときを過ごせます。
ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」の紹介でした。
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
