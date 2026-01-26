マフラー姿で登場！ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

そんなハウステンボスにて「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」が期間限定で開催されています☆

ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」

開催期間：2025年1月13日〜2月26日

開催場所：アムステルダムシティ 中央インフォメーション前ステージ

※安全を考慮し、気温上昇、雨天、強風の場合はパサージュにてグリーティングを実施します

ハウステンボスにて開催されている「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」

「みんなは光の世界、もう見た？」をテーマに、ミッフィーとメラニー、チームエキサイトがお届けするキラキラでワクワクのステージが楽しめます。

ショーは、アムステルダムシティの中央インフォメーション前ステージにて開催。

冬らしいマフラーを着用したミッフィーが登場します。

青いワンピースに水色のマフラーをあわせた、ウィンターシーズンにぴったりの装いです。

ショーにはミッフィーのおともだち、メラニーも登場。

オレンジ色の衣装にマフラーを巻いた姿がかわいい☆

ミッフィーとメラニー、そしてダンサーたちが繰り広げるパフォーマンスで、会場を盛り上げます。

ミッフィーとメラニー、チームエキサイトがお届けする、冬のハウステンボスならではの特別なステージ。

家族や友人と一緒に、心温まるひとときを過ごせます。

ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのスペシャルウィンターショー」の紹介でした。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com

