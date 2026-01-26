大相撲初場所で新大関・安青錦が、2場所連続で優勝しました。今回の#みんなのギモンでは、「安青錦 連続優勝で綱取りへ？」をテーマに解説します。

■安青錦とはどのような力士

大相撲初場所で新大関・安青錦が優勝決定戦を制し、2場所連続優勝を飾りました。改めてですが安青錦とはどのような力士なのか。

安青錦新大（21）、身長182センチ、体重140キロ。ウクライナ出身で、2022年に母国の情勢悪化を受け、来日しました。

ひたむきな姿勢で相撲に取り組み、新入幕から6場所連続で二桁勝利。前回、新関脇として臨んだ九州場所で優勝し、その後、歴代最速で大関昇進を果たします。そして、新大関として迎えた今場所でも優勝を飾るという、まさに安青錦、飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍です。

■「ほっとした気持ちもありました」

26日、優勝から一夜明け、会見が行われました。

2場所連続優勝・新大関安青錦（21）

「最後まで緊張。初日と比べたらちょっと楽になりましたけど、いつも通り15日、毎日緊張している15日間でした」

優勝決定戦の取組については…

2場所連続優勝・新大関安青錦（21）

「全然良くなかったと思います。最後なんとか勝って良かったです。（体が）起こされそうにもなっていたし、相手の方が攻めていたから、自分らしい相撲は見せられなかったかなと思うんですけど、それでも体はちゃんと動いてくれていたのでよかったと思います」

「（Q．優勝決まった瞬間はどうでしたか？）すごくうれしかったです。うれしかったよりも、ほっとした気持ちもありました」

「（Q．新大関で優勝できて、綱取りのチャンスが巡ってきたが？）そういうチャンスをつかめるように。早い遅いとか関係ないと思うので、チャンスあったら頑張ってつかみたい。（来場所も）安青錦らしく、皆さんに喜んでもらえる成績出せたら」

■天皇ご一家が観戦、懇談も

そして、今場所では天皇ご一家も6年ぶりに観戦されました。

天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、今月18日、大相撲初場所8日目を観戦されました。

幼少のころから相撲が好きだという愛子さまは、勝敗を記す「星取表」を記入しながら観戦し、八角理事長に質問を重ねられていました。

取組の後、ご一家は横綱や大関らと懇談されました。

両陛下は安青錦に「ウクライナに早く平和が訪れることを願っております」と声をかけられたということです。

また去年12月、皇后さまは誕生日にあたって公表した文書で、去年のうれしいニュースの一つとして安青錦の初優勝を挙げられていました。「戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました」と文書で寄せられたんです。

安青錦のバックグラウンドも、ご一家はよくご存知で、温かく見守っていらっしゃるんですよね。

■来場所は横綱も目指す立場…条件は？

来場所は綱取り、つまり横綱も目指していく立場で迎えることになるという話も会見で出ていました。

横綱になるには、日本相撲協会が「この力士はどうですか？」と横綱審議委員会に諮問し、委員会の検討を経て推薦が必要なんですが、条件として、「大関で2場所連続優勝を原則とし、これに準ずる成績をあげた力士を推薦する場合は、出席した委員の3分の2以上の決議が必要」と内規で定めています。

横綱審議委員会は協会外の有識者によって構成されていて、品格や力量などもみられる、といわれています。

大関で2場所連続優勝ですから、安青錦は今場所で優勝、次の3月の春場所で優勝すれば、推薦される基準の1つは満たすということになります。

出世のスピードにはこだわらず、自分らしく稽古を続けていくだけだと謙虚な中に静かな闘志を燃やす安青錦。記憶に残る力士になりたいと話していました。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）