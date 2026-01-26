『ブルーロック』実写映画、潔世一役は高橋文哉 きょうから12日間連続キャスト解禁 W杯イヤーの“夏”公開へ
実写映画化が発表されていた大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介、講談社「週刊少年マガジン」連載）。主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役を高橋文哉が演じることが正式に発表された。映画化発表から約4か月、「エゴが、目を覚ます――」というコピーとともに、潔世一のキャラクタービジュアルも解禁されている。また、サッカーW杯（ワールドカップ）が開催される今年の夏に公開されることも明らかになった。
【画像】主要キャスト12人の目元を組み合わせたビジュアル
累計発行部数5000万部を突破し、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こしてきた『ブルーロック』。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。常識を覆す設定と、強烈な“エゴ”を武器にしたキャラクターたち、予測不能な展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な支持を集めてきた。
2022年にはTVアニメ化、2024年には劇場アニメが公開され、さらにスマートフォンゲームや舞台化など、幅広いメディアミックスを展開。昨年9月28日に京王アリーナTOKYOで開催されたイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」にて、実写映画化がサプライズ発表され、大きな話題を呼んだ。
実写映画化が解禁されてから、キャストの予想が活発になっていた本作。25日午後8時に、公式SNSにて突如、「エゴが、集結する。」のコピーと12人の目元が合わさった1枚の画像が投稿され、SNSを騒がせたが、翌26日午前7時には青い眼光が印象的な1人の目元の画像が解禁に。
キャスト解禁に先立ち、公式SNSで25日午後8時に「エゴが、集結する。」のコピーと12人の目元を組み合わせた画像が投稿され、ファンの間で考察が過熱。翌26日午前7時に青い眼光が印象的な1人の目元が公開されると、SNS上は一気に騒然となり、主演キャストの発表に大きな注目が集まっていた。
主人公・潔世一を演じることになった高橋は、『仮面ライダーゼロワン』で主演を務めて以降、『君の花になる』（2022年）、『フェルマーの料理』（23年）、連続テレビドラマ『あんぱん』（25年）など数々の話題作に出演。間もなく公開を迎える『クスノキの番人』では、長編アニメーション映画初主演を務めるなど着実にキャリアを重ねていく一方で、ニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポン X』ではレギュラーパーソナリティを務めるなど、多方面で存在感を発揮している。
高橋が演じる潔世一は、突出した身体能力こそ持たないものの、ピッチ全体を見渡す高い空間認識能力と、ゴールを追い求める強い意志を武器に戦う“無名の高校生フォワード”。日本代表のエースストライカーとしてワールドカップ優勝を目指し、人生を変えるため“青い監獄”へと足を踏み入れる。約1年半にわたる綿密な役作りを経て、高橋がその成長と葛藤を体現する。
「DEAD or ALIVE――生き残れるのは誰だ」。300人のストライカーたちの“エゴ”が覚醒する瞬間に注目だ。
さらに本日を皮切りに、12日間連続で新キャストを解禁することも決定。公式SNS（Instagram、X、TikTok）では、物語の中心となるチームZメンバー12人を、2月6日まで毎日1人ずつ発表していく。1／300の座を争う、個性豊かなキャラクターたちを誰が演じるのか、続報から目が離せない。
