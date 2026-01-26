衆院選。新潟県内の小選挙区では19人が立候補を予定しています。1月27日の公示を前に顔ぶれを確認します。



■1区

新潟市中央区や東区、佐渡市などが選挙区となる新潟1区。有権者は約35万7000人です。

立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・西村智奈美氏。自民党の新人・内山航氏。日本維新の会の新人・伊藤和成氏。共産党の新人・中村岳夫氏。参政党の新人・小池幸夫氏の5人です。





■2区新潟市西区や三条市などを有する新潟2区です。有権者は約38万9000人。立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・菊田真紀子氏。自民党の前の議員・国定勇人氏。日本維新の会の新人・金井典子氏。参政党の新人・平井恵里子氏の4人です。■3区新潟市秋葉区や新発田市などが選挙区の新潟3区。有権者は約36万5000人です。立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・黒岩宇洋氏。自民党の前の議員・斎藤洋明氏。参政党の新人・佐久間慶子氏の3人です。■4区大票田の長岡市や柏崎市などを含む新潟4区です。有権者は約34万8000人。立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・米山隆一氏。自民党の元議員・鷲尾英一郎氏。国民民主党の新人・野村泰暉氏。参政党の新人・大矢寿乃氏の4人です。■5区上越市や南魚沼市などを有する新潟5区。有権者は約33万5000人です。立候補を予定しているのは、中道改革連合の前の議員・梅谷守氏。自民党の元議員・高鳥修一氏。参政党の新人・高野直行氏の3人です。ここまで1月27日に公示される衆院選、立候補予定者の顔ぶれでした。