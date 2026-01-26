“チーズ好き”貴島明日香も購入！食べきりサイズのカマンベール「これはめっちゃいい」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『コストコへドライブ＆激うま購入品紹介！46000円分も買ってしまいました…』という動画を投稿。動画では、『コストコ』で購入したさまざまな食品を公開。この中で、“チーズ好き”だという貴島さんも太鼓判の商品をピックアップします♪

貴島さんが「めっちゃ美味しそう」とコメントしたチーズがこちら。

◼︎ミニカマンベール

ILE DE FRANCE（イル・ド・フランス）/ ミニカマンベール

フランス産のカマンベールの美味しさをそのまま食べやすいミニサイズにした商品。

ミニサイズながら、本場のカマンベール同様、とてもクリーミーな味わいが楽しめるんだそう。

ミニパック入りで個包装になっており、ちょうど良い食べきりサイズが嬉しいですね！

◼︎サイズ感がお気に入り

ミニパックに入った様子を見て、スタッフさんが「個パックになってるの初めて見た！」と驚くと、貴島さんも「私も初めて見ました！いいですよね。カマンベールって大体結構大きかったりして」「1人とかじゃ使いきれないとかありますけど」と、絶妙なサイズ感が良いとコメント。

そして、チーズ好きだという貴島さんは、「パンの上に乗せて食べても絶対美味しいですよね」と提案しつつ、「これはめっちゃいい！買ってよかった」と話していました♪

動画内では、このほかにも、コストコで購入した商品の数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。