森口博子が、ライブツアー『森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第二章 “二人だけの語らい” (歌とピアノ編)』を開催する。

（関連：森口博子が語る、ガンダムソングへの愛とカバーを通した発見「生涯枯れることなく歌い続けたい」）

本ツアーでは、4月19日の仙台市シルバーセンター 交流ホール公演を皮切りに全国4都市を回る。さらに、8月14日に東京オペラシティ コンサートホールでの『森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第三章 “一夜限りのStarry Symphony” (オーケストラ編)』の開催も発表された。

同情報は、昨年末から今年にかけて開催された『40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”(バンド編)』のツアーファイナルとして1月24日の東京国際フォーラム ホールC公演のアンコールにてサプライズ発表されたもの。第二章は作／編曲家で音楽プロデューサーの武部聡志が演奏するピアノと、森口博子のボーカルだけで全国をめぐるツアーとなっており、武部がツアーに参加するのは今回が初めてとなる。

第三章はアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』を携えた公演だ。同アルバムにも参加したJapan Pops Orchestraとの生演奏の共演を楽しめる一夜限りのスペシャルコンサートになるという。

なお、チケットは第二章と第三章のどちらも1月24日22時より『オフィシャルHP抽選先行』と『オフィシャルFC抽選先行』が開始となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）