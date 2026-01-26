□□□【スタジオ】□□□



（森）

様々な声がありましたが、私が気になるのは「投票率」です。前回の総選挙では、広島県は全国で最も低い48.4％でした。また、今回は時期的に、大学受験を控える高校生だったりがなかなか投票に行きにくくなるのではないか、という印象は持ちますね。



（門脇）

今回の選挙は非常に期間が短くなっていて、先週の金曜に衆議院が解散し、あす公示を迎えます。明後日からは期日前投票が始まります。





（森）短期決戦の選挙ということで、各自治体では準備に追われています。■■■【VTR③選管】■■■呉市の選挙管理委員会です。この週末は土日の休みを返上して準備にあたりました。それでも、対応に遅れが生じるものもあります。■呉市選挙管理委員会事務局 安原健介 次長「投票所の入場券がですね、印刷が間に合わなくて、2月の3日から5日、投票日の直前になるんですが、その頃にしかお届けできない状況になっております。」市役所外観期日前投票は明後日から始まりますが、市の選管では入場券が届いていなくても投票に行くよう呼びかけています。■呉市選挙管理委員会事務局 安原健介 次長「入場券がなくてもですね、投票に行けますので、いつも通りいつも行く投票所へ、はがきが届くのを待つのではなくて、行ける時に行っていただけたらと。」□□□【スタジオ】□□□（森）呉市では入場券が届くのが投票日の直前になりそうということでしたが、他の自治体の状況がこちらですね。（門脇）県内23の市町に投票所の入場券がいつ届くのか聞き取ったところ、あすの公示日までに、広島市や廿日市市など16の市と町で配達が間に合わない状況です。発送はしていますが、一部で配達が遅れそうなのは6の市と町。あすまでに配達を完了するのは、大崎上島町のみでした。（森）ただ、VTRにもありましたが、入場券がなくてもあさってからの期日前投票はできるということですね。（門脇）県選挙管理委員会では、マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認ができる身分証明書があれば、入場券が無くても投票できるということで、積極的な利用を呼びかけています。（森）ここまで、あす公示を迎える衆議院選挙について門脇記者と共にお伝えしました。2025年1月26日 放送