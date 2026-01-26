□□□□【スタジオ】□□□□

（森）

ここからは県内各選挙区の顔ぶれや注目点について、選挙担当の門脇記者に伝えてもらいます。



（門脇）

こちら、広島県には6つの小選挙区がありますが、各選挙区の顔ぶれもほぼ固まりました。1区は7人、2区は4人、3区は5人、4区は3人、5区は3人、6区は3人で、合わせて25人が立候補を予定しています。



（森）

各選挙区を見ていくと、まずは1区がこちらです。





（門脇）1区は12回目の当選を目指す、元総理大臣で自民党の岸田氏に、新党の「中道改革連合」や「参政党」、「共産党」、「れいわ新選組」などから新人6人が挑みます。県内の小選挙区で最多となる7人が立候補を予定しています。（森）続いては広島2区です。（門脇）2区は前職が2人います。法務大臣を務めている自民党の平口氏と、前回の選挙では平口さんにおよそ2万票差で敗れ、比例で復活当選した国民民主党の福田氏。そして、「参政党」と「共産党」の新人が立候補を予定しています。（森）自民党と公明党が連立を解消した影響はありそうですか？（門脇）今回のポイントは、“公明党支持層の票がどの候補に流れるか” です。ある公明党の関係者によると、各選挙区あたり、公明党支持者は1万から2万人いるとの見方もあるということで、“自民・公明”の連立解消の影響がどこまで出るのか、そして、国民の福田さんがどれだけ支持を拡大できるのかも注目点です。（森）続いて3区です。（門脇）3区も前職が2人います。前回の選挙では小選挙区で敗れ、比例で復活当選した東氏が、「中道」から立候補予定です。一方、自民の石橋氏は直近2回の選挙では比例に回っており、念願の小選挙区からの挑戦です。さらに「参政党」や「共産党」など新人3人が立候補を予定しています。“自民”と“中道”の前職同士が争う選挙区の動きをまとめました。■■■【VTR①】■■■■東氏「私は中道改革連合の東克哉です！」けさ、広島市安佐南区の駅前に立っていたのは東克哉氏です。立憲民主党から「中道改革連合」に合流。公認候補として広島３区に出馬を予定しています。新党ができたのはわずか４日前。「立憲民主党」の文字がテープで隠されていました。■東氏「まだたぶん、『なんですか、それ？』という人が多いと思うので、どこまで党名が浸透できるかわかりませんけど、できるだけのことはやって何とか勝ちたい。」東氏はきのう、県庁で出馬会見を開きました。その訴えは…■東氏「なんのために解散をやるのか、ということが一番の疑問点であり怒り。政治とカネの問題、そして非核三原則（の堅持）、政策としてはその３点をしっかりと訴えていきたい。今回の選挙は政界再編ができる大きなチャンス。」「中道の大勝利に向けて、ガンバロー！ガンバロー！」おととい、新党結成後、初めて広島に入った公明党の元代表・斉藤鉄夫氏。今回、与党統一候補として２度の当選を果たした広島３区での出馬を東氏に譲りました。各選挙区でおよそ１万から２万といわれる公明党支持者の票。その行方がカギを握る中、党の県組織や支持母体の創価学会も、中道の候補者を支援する方針です。■斉藤氏「中道の旗の下に、その理念、政策に賛同して集まってきた方に対して、皆さまがたの心からのご理解を賜りたい。」その中道に対抗するのが自民党の比例・前職の石橋林太郎氏です。この日、広島市安佐北区の住民との座談会に参加していました。■石橋氏「日本を成長させる、同時に日本を強くしていく、日本をしっかり守っていく、国民をしっかり守っていく。」経済対策や道徳教育の再生、憲法９条への自衛隊明記などを政策として掲げています。この日の夜、安佐南区で開かれた選対会議には、およそ１００人の支援者たちが集まりました。そこで語られたのは、中道が擁立するライバルへの危機感でした。■石橋氏「彼（中道の東氏）は、前回の選挙で７万２０００票という大きな票をとって比例復活をしている。７万２０００人が名前を書いた相手に向かっていく私は、これまでに広島３区で名前を書いて頂いたことはありません。ゼロです。この大きな、大きな差を埋めて、ひっくり返す。そして、勝たせて頂きたい。ご清聴ありがとうございました。」広島３区ではこのほか、共産党新人の団体職員・高松史子氏が立候補を表明。■高松史子氏「裏金問題はまったく解決していない。裏金とか金権支配の一掃を大きな主張に掲げて選挙戦を戦っていく」参政党新人の会社員・田中淳子氏も出馬への準備を進めています。■田中氏「私たちの生活をいかに豊かにできるか、税金の部分をいかに下げていくか、政治というものがいかに大切かということを実感していただける、そんな選挙戦として戦っていきたい。」このほか、無所属新人の医師・玉田憲勲氏が立候補を予定しています。□□□【スタジオ】□□□（森）広島3区のポイントをどう見ていますか？（門脇）広島3区は直近2回の選挙で自民党と公明党で「与党統一候補」を立てていた選挙区です。新党「中道」の結成でこれまでの枠組みが変わりましたので、この選挙区でも公明支持層の動きが一つの注目ポイントになります。（森）続いて広島4区です。（門脇）4区は現時点で混戦が予想されています。維新の空本氏、前回は比例に回った自民の新谷氏の前職2人に加え、国民の新人・鍋島氏が立候補を予定しています。自民・維新の与党直接対決の選挙区でもあり、国民の鍋島氏が、どこまで浸透、支持を拡大できるのかが注目です。（森）続いて広島5区です。（門脇）5区は「中道」から前職の佐藤氏が出馬予定です。そして、自民と共産の新人2人が立候補を予定しており、支持拡大を狙います。（森）最後に広島6区です。（門脇）6区は自民の前職・小林氏のほか、「中道」と「共産」の新人2人が立候補を予定しています。（森）ここまで県内の選挙区の顔ぶれを見てきましたが、有権者はどういった点に注目しているのでしょうか。■■■【VTR②】■■■■３０代男性 看護師「注目はやはり自民党と維新の会が過半数をとれるか。気になる国民民主党とか、参政 党とかも意見を聞きながら投票したい。」■７０代男性 アルバイト「（注目は）経済対策。それをゆるやかに進めてもらえたら。」■６０代女性 主婦「年金も出ていない世代なので、物価高とかかなり厳しいから、それを改善してくれるのはどの党とか、いろいろ勉強している。」■３０代女性 主婦「急な解散で選挙なのであわただしいが、しっかり考えていきたい」2026年1月26日 放送