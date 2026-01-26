大相撲初場所で２場所連続優勝を果たした大関・安青錦（２１）＝安治川＝が２６日、東京・江東区内で一夜明け会見を行った。看板力士の重圧を乗り越えて、２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶりとなる新大関Ｖ。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）では、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士（付け出しを除く）では最速となる所要１６場所での綱取りに挑戦。ウクライナから来日し、角界入りを目指して身を寄せた関西の地で、夢の最高位をつかむ。

落ち着きはらった安青錦の表情からは、看板力士の風格が漂っていた。規律正しい２１歳の大関は、会見開始時刻の１５分前に会場へ到着。準備が整ったため、予定より１０分早く会見が始まった。新大関の重圧を乗り越えて、２度目の賜杯を手にし、「やっとゆっくりできるなという感じ。立場としても大関の場所だったので、いつもより長く感じた」と胸をなでおろした。

「相撲の神様」と同じ道を歩もうとしている。新関脇と新大関の２場所連続優勝は双葉山以来、８９年ぶりの快挙だ。それでも「比べものにはならない。少しでも近づけるようにやっていきたい」と謙虚に話した。双葉山のことを知っているかを問われると「もちろん」と力強く回答。来日後に、その功績を自身で調べたといい「大先輩なので、自分からどうかとかは言えないが、でもとても強かった」と流暢な日本語で語った。双葉山は大関２場所目でも優勝し、場所後に横綱昇進。来場所は綱取り挑む２１歳が、大横綱と同じ軌跡をたどり始めた。

前傾姿勢を崩さない取り口で新入幕から６場所連続で１１勝以上を記録。安定感は群を抜き、早くも最高位に挑む。年明け時点では、横綱昇進について「目標なので今年とかはない。来年でも、いつかなれるように」と話していた。新大関優勝を果たし、いきなり巡ってきた好機に「早い遅いとかは関係ないと思うのでチャンスがあったら、できるだけ早くつかまえたいという気持ちが強い」と綱への意欲を口にした。

綱取りに挑む春場所の舞台は大阪。関西は２２年４月に来日してから入門まで生活をしてきた場所で、昨年同場所で新入幕を果たすなど縁の深い土地だ。入門前に稽古を重ねてきた関大の校友会がイス１００席を確保し、同場所の１１日目に団体で観戦予定。“日本のふるさと”からの声援を力に、初の綱取りを成功させる。（大西 健太）

◆横綱・双葉山のスピード昇進 新関脇だった１９３６年５月場所、新大関だった３７年１月場所を制覇。同年５月場所も制し、場所後に横綱に昇進を決め、大関を２場所で通過した。新横綱場所からも優勝を重ね、新関脇から横綱２場所目まで５連覇。いずれも全勝で、不滅の６９連勝につながった。

◆安青錦に聞く

―２０年ぶりの新大関優勝について。

「そこまで考えていなかったが、やっぱり自分が２０年ぶりにできて、光栄に思っている」

―千秋楽の君が代はいつ覚えたのか。

「ＹｏｕＴｕｂｅなどで少し練習した。まだ完璧でないと思うので、もう少しきれいに歌えるように頑張りたい」

―食べたいもの。

「場所中はあまり食事にでかけていないし、ジャンクフードや揚げ物を食べていないので、少し体に良くないものを食べたい」