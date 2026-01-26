DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。メジャー挑戦3年目の途中で日本球界に復帰した理由を明かした。

2025年シーズンはマリナーズとマイナー契約を結び、メジャー昇格を目指したが、6月に自由契約となった。

藤浪は「メキシコか米独立リーグでやって、もう一度メジャーに呼んでもらえるような契約を探していた」と振り返った。

ところが、大物代理人であるスコット・ボラス氏の言葉で方針を変えることになる。

ボラス氏から「フジ、お前はメジャーに戻りたいんだろ？それならNPBに行くべき。NPBはメジャーに一番近いところと評価されている。NPBでプレーしてもう一度米国に戻って来なさい」と諭された。

藤浪は「日本に戻ったらメジャーでダメだったヤツというレッテルを貼られて2度と行けないと思っていた」という考えが、ボラス氏の言葉で覆った。

メジャーに復帰するために日本に戻るという選択肢が生まれた。

「いくつかの球団の中でDeNAが一番熱く話してくれた」と、7月にDeNA復帰。8月31日の中日戦（横浜）で復帰後初勝利も記録した。