「be on another planet」の意味は？正解できたらすごい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「上の空である」でした！

「be on another planet」は「別の惑星にいる」という意味ですが、イディオムでは別の惑星にいるように「上の空である」「心ここにあらずといった様子である」という意味。

ほかの人とのコミュニケーションや理解が難しいなど、その人の考え方や行動が一般的ではない場合に使われます。

「During team meetings, John is always on another planet. He never pays attention to what’s being discussed.」

（チームのミーティング中、ジョンはいつも心ここにあらずといった様子だ。彼は議論されていることに決して注意を払っていない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。