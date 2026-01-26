「be on another planet」の意味は？正解できたらすごい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「be on another planet」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「上の空である」でした！
「be on another planet」は「別の惑星にいる」という意味ですが、イディオムでは別の惑星にいるように「上の空である」「心ここにあらずといった様子である」という意味。
ほかの人とのコミュニケーションや理解が難しいなど、その人の考え方や行動が一般的ではない場合に使われます。
「During team meetings, John is always on another planet. He never pays attention to what’s being discussed.」
（チームのミーティング中、ジョンはいつも心ここにあらずといった様子だ。彼は議論されていることに決して注意を払っていない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部