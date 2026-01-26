ランディーズドーナツ新商品♡巨大サイズが話題の季節限定テキサス登場

ロサンゼルス発の大人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ」から、心ときめく季節限定の新商品が登場します。アメリカンカルチャーを感じさせる大胆なビジュアルと、思わず写真に収めたくなる華やかさが魅力。日本国内でも話題を集めるランディーズドーナツが、バレンタインシーズンにぴったりの一品を用意しました。自分へのご褒美にはもちろん、シェアやギフトにもおすすめの注目ドーナツをご紹介します♡

季節限定シーズナルテキサス

2026年1月26日（月）から期間限定で登場する『シーズナルテキサス（SEASONAL TEXAS FEB.）』は、直径約16cmにもおよぶ最大サイズのテキサスドーナツ。

濃厚な甘さのチョコアイシングをたっぷりコーティングし、赤・ピンク・白のスプリンクルをトッピングした華やかな仕上がりです。

定番ドーナツの直径約1.5倍という存在感で、バレンタインギフトにもぴったり。価格は580円(税込)、販売期間は2026年1月26日（月）～2026年3月14日（土）（予定）です。

定番から贅沢系まで豊富なラインナップ

ランディーズドーナツでは、40種類以上の個性豊かなドーナツを展開しています。

クラシックは『グレイズドレイズド』360円(税込)、『ピンクスプリンクルズアイスケーキ』380円(税込)。

デラックスには『シナモンシュガーツイスト』440円(税込)、『ピンクレイズドスプリンクルズ』440円(税込)。

ファンシーは『抹茶レイズド』480円(税込)、『ストロベリージェリーフィルド』480円(税込)。

プレミアムは『スモアズレイズド』『チョコレートキャンディレイズド』『ベーコンメープルロングジョン』『ベアクロー』各550円(税込)。

さらに『バラエティミックスセット4個』620円(税込)も用意されています。

※価格は税込

日本でも広がるランディーズの魅力

国内1号店の渋谷代官山店をはじめ、新宿イイトルミネ店や東京ギフトパレット店など、アクセスしやすい立地で店舗展開を拡大中。

巨大ドーナツ型サインや圧巻のショーケースは、訪れるだけでワクワク感を高めてくれます。ロサンゼルスの空気感をそのまま楽しめる空間も、多くのファンを惹きつける理由です♪

この季節だけの特別な一口を♡

アメリカンサイズと華やかなデコレーションで注目を集める『シーズナルテキサス』は、今だけの特別な味わい。豊富な定番ドーナツと一緒に選べば、気分やシーンに合わせた楽しみ方が広がります。

写真映えも満足感も欲張りたい方にこそおすすめ。ランディーズドーナツの新商品で、いつもの日常にちょっと甘い非日常をプラスしてみてはいかがでしょうか♡