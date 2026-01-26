長尾謙杜、沢口靖子を優雅にエスコートし会場から黄色い悲鳴 あだ討ちの使命を背負った美しき若侍役
俳優の長尾謙杜（なにわ男子）、沢口靖子が26日、都内で行われた時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる渡辺謙＆長尾謙杜ら豪華出演陣
幕が上がるとキャスト陣、監督がラインアップした。階段を降りることになったが、沢口を長尾が優しくエスコート。客席からは黄色い悲鳴が上がっていた。あだ討ちの使命を背負った美しき若侍・伊納菊之助役を演じる長尾は「今日を無事に迎えられて本当にうれしく思います。豪華な皆さん、監督とご一緒させていただいて光栄に思います。今でもプレッシャーを感じながら公開を楽しみにしています」と封切り日への心境を語っていた。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
この日は、柄本佑、渡辺謙、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、源孝志監督も登壇した。
