タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が25日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。ファーストフードチェーン店のメニューについて話した。

みちょぱは「とある私にとっては悲しいニュースが目に入り込んできまして…みんな大好きマクドナルドの人気メニューがなくなってしまうというニュースを目にしまして」とした上で、「何がなくなるんだろうと思ってネットニュースを開いたら、私の大大大好きなシャカシャカチキンのレッドペッパー味がなくなるというニュースで」と“悲しいニュース”についてコメント。

続けて「これ共感してくれる人いると思うんだけど、私マックのサイドメニューが好き過ぎてハンバーガーを頼まずサイドメニューを色々な種類を頼んでっていうマック好きの人間なのよ」と説明。「いつもサイドサラダとポテトM、ナゲット5ピースのマスタード派ですね。そこにいつもシャカシャカチキンのレッドペッパーというものを頼んでいたんですよ。基本これだけ食べたらお腹いっぱいになっちゃうからいつもハンバーガーはいきたいんだけどいけないっていうので満足していて」と明かした。

さらに、「そしたらニュースでなくなってしまうというのを知って、ちょっと待てよと。私にとってはこの4個でやってきたんだよ、どう生きていけばいいんだこれからっていう。しかも2月のなくなり次第終了って書いてってちょっと意味が分からないなくなり次第って店舗によって違うってことよねきっと」と話した。