見た目がかわいいと思う「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「熱海プリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「静岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カバの瓶がとても可愛いうえに、メチャクチャ美味しい。カラメルの入れ物も独特」（40代女性／神奈川県）、「ドット柄が色によって銭湯のような雰囲気だったり、レトロ喫茶みたいな雰囲気でかわいいからです。ロゴのカバも特徴的でキャラクター性があり、惹かれます」（20代女性／奈良県）、「手に持って写真を撮るとインスタ映えする。温泉柄の小瓶もかわいい！」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「丸い見た目に中にクリームというビジュ。季節限定の味もあるのが良い」（40代女性／滋賀県）、「ふんわりとした黄色い見た目と、ひよこをイメージした名前がとにかく可愛い定番土産。 パッケージのイラストも親しみやすく、一目で『静岡土産』と分かるかわいさが魅力です」（20代男性／福井県）、「こっこは丸くてやさしい黄色の蒸しケーキで、見た目からほっこり感が伝わるデザインで、手のひらサイズで小ぶりなのもかわいさの理由だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「静岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：熱海プリン（熱海プリン）／48票2位にランクインしたのは、熱海温泉の街並みに溶け込む「熱海プリン」です。レトロな牛乳瓶に入ったスタイルと、カバのキャラクターが描かれた愛らしいデザインが特徴。どこか懐かしくも新しいビジュアルは、SNS映えする観光土産として特に若い世代から絶大な支持を得ています。
回答者からは「カバの瓶がとても可愛いうえに、メチャクチャ美味しい。カラメルの入れ物も独特」（40代女性／神奈川県）、「ドット柄が色によって銭湯のような雰囲気だったり、レトロ喫茶みたいな雰囲気でかわいいからです。ロゴのカバも特徴的でキャラクター性があり、惹かれます」（20代女性／奈良県）、「手に持って写真を撮るとインスタ映えする。温泉柄の小瓶もかわいい！」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：こっこ（ミホミ）／58票1位に輝いたのは、静岡県民におなじみの「こっこ」でした。南アルプス系の清らかな水と厳選されたたまごを使用した、ふんわりとした蒸しケーキです。黄色くて丸いフォルムはまさにひよこのようで、パッケージに描かれたキャラクターの愛くるしさも相まって、静岡を代表する「かわいいお土産」として堂々の首位となりました。
回答者からは「丸い見た目に中にクリームというビジュ。季節限定の味もあるのが良い」（40代女性／滋賀県）、「ふんわりとした黄色い見た目と、ひよこをイメージした名前がとにかく可愛い定番土産。 パッケージのイラストも親しみやすく、一目で『静岡土産』と分かるかわいさが魅力です」（20代男性／福井県）、「こっこは丸くてやさしい黄色の蒸しケーキで、見た目からほっこり感が伝わるデザインで、手のひらサイズで小ぶりなのもかわいさの理由だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)