見た目がかわいいと思う「長野県のお土産」ランキング！ 2位「みすゞ飴」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「カラフルで見た目が華やかだからです」（20代女性／神奈川県）、「昔ながらのお菓子でどこか懐かしい印象。 飴が透明で、キレイ」（20代女性／東京都）、「カラフルで透明感のある飴が宝石のように並び、見た目がとてもかわいらしいと感じます。レトロで上品な包装も含め、長野県らしい落ち着いたかわいさがある点が魅力です」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「アップルパイというだけでも可愛いのに、赤いパッケージが映えてつい買いたくなる」（20代女性／大阪府）、「赤い可愛い箱にミニサイズのアップルパイがたくさん入っていてとても可愛らしかったです」（40代女性／京都府）、「美味しいし、リンゴのパッケージがシンプルに可愛いから」（10代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：みすゞ飴（みすゞ飴本舗）／37票2位は、信州上田の歴史ある銘菓「みすゞ飴」です。完熟果実の果汁を寒天などで固めた伝統的な乾燥ゼリーで、一粒ずつ丁寧に包まれた姿はまるで宝石のよう。レトロで色鮮やかなパッケージも「昔ながらの可愛さがある」と、世代を問わず愛され続けています。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／44票1位は、りんごの名産地・長野を代表する「長野アップルパイ」でした。バターが香るパイ生地に、信州産りんごのシャキシャキとした食感のりんご煮を閉じ込めた逸品。シンプルながらも洗練されたパッケージが信州の爽やかなイメージと重なり、お土産としての人気を獲得しました。
