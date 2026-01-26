真冬の総選挙が1月27日に公示されます。解散から投票日まで16日と史上最短の選挙戦となります。どの陣営も時間がありません。立候補予定者は公示前の最後の土日を忙しく過ごしました。



公示目前でようやく届いた新しいポスター。



「さっき来ましたね」



立憲民主党を離れ、新党「中道改革連合」として戦う新潟3区の黒岩宇洋氏。



〈中道 黒岩宇洋氏〉

「立憲党と公明党を軸とするこの対抗勢力をまとめていくということですのでそこに入党すべしということで判断した」





しかし政党名の印刷が間に合わず…。シールを貼って対応していくといいます。〈黒岩氏の妻 美春さん〉「ギリギリです。全部ギリギリです」高い支持率を背景に解散に踏み切った高市首相。立憲民主党と公明党は新党を結成して対抗します。1月24日に開かれた黒岩氏の決起集会。これまでみられなかった公明党の市議の姿がありました。〈公明党 渡辺喜夫 新発田市議〉「一気呵成に走りぬいて断じて大勝利をもぎとってまいりましょう戦いましょう。頑張りましょう」〈中道 黒岩宇洋氏〉「（公明党の）責任者の方と話をしてこの新発田の会場には新発田市議が来るということでようやくスタートがきれた。ただ短期間ですのでどういう形でどこまで浸透できるかは偏に私の努力にかかっていると思います」時間がないのはライバルの陣営も同じです。〈後援会関係者〉「出だし好調、急仕上げの割には呼び込みチラシまいたの1週間前、急だったんで」新潟3区で黒岩氏と激突してきた自民党の斎藤洋明氏。総選挙が決まったことからもともと予定していたあいさつ周りを急きょ、集会に切り替えました。大雪のなか続々と支持者が集まります。黒岩さんとの戦いは2勝3敗。前回は約1万票差で敗れ比例復活しました。〈自民 斎藤洋明氏〉「皆さんのお陰であるいは選挙制度のお陰もあってこうして（比例復活で）議員は連続させてもらいました。その結果、仕事のしやすさが全く違うんですね」高市政権の高い支持率を自身への支持につなげることができるか。〈支持者〉「高市早苗さんはとってもいい人ですから」〈斎藤氏〉「支えて頑張ります」〈自民 斎藤洋明氏〉「高市首相は応援するけれども選挙では応援しませんという方が出ないように、いま高市首相の政権基盤をしっかりしたものにできればもっともっといい仕事ができると恩返しができるという判断のもとでの選挙ですのでそこを我々からすれば説明してご理解いただけるように努力したい」新潟3区は参政党の佐久間慶子氏も立候補を予定し、3つどもえの展開が予想されます。〈参政 佐久間慶子氏〉「減税と積極財政そちらに加えて同じくらい訴えていきたい事が外国人問題のこと、あとは食料安全保障の事も訴えていきたい。雪ごときで負ける（参政党）新潟県連ではございません」一方、新潟4区は4人が立候補する混戦が見込まれます。前回選挙から約1年半、再起をかけて街頭に立ち続けてきた自民党の鷲尾英一郎氏。選挙前の新党結成はかつての「希望の党」ブームと同じだと批判します。〈自民 鷲尾英一郎氏〉「希望の党ができるとき選挙目当てで勢いのある人につこうなんてのは有権者に足元を見られると。なんでもありじゃないですか、なんでもあり。そういう人たちが言う言葉ってなんなんですか状況変わったらすぐまた変わるんですか」鷲尾さんは前回、米山隆一氏に2万票以上の差をつけられ敗北。比例復活も叶いませんでした。高市政権への「信」も問われるこの選挙で必勝を誓います。〈自民 鷲尾英一郎氏〉「高市首相のリーダーシップもそうでしょうし（自分が）前回ああいう負け方をしたっていうのもあったんでしょう。次は頑張ってほしいという気持ちを込めてエールをいただくことがだいぶ多い」一方の米山さんは今回、「中道改革連合」の候補として出馬へ。定期的に有権者と意見交換を続けてきました。〈有権者〉「今回の選挙は政権選択選挙（首相）本人が言っているように高市でいいのか悪いのか本人が問うたからただそれだけ」豪雪地帯もある新潟4区。真冬の総選挙に疑問を投げかけます。〈中道 米山隆一氏〉「どの陣営も選挙運動をするのに非常に苦労すると思っているちゃんと訴えを伝えるということに苦労してしまうのでそれは民主主義のあり方としてよろしくない」新潟4区はこのほか2人の新人が出馬を予定しています。国民民主党の野村泰暉氏は長岡市出身の27歳。東京と長岡を拠点にIT企業を経営しています。〈国民民主党 野村泰暉氏〉「中小企業も含めて賃金が上がる手取りが増える実感がないとなかなかこの国が抱えている課題は解決できないと考えておりまして、明るい未来を子供たちが想像できるこのような日本を目指していきたい」また参政党は柏崎市出身の介護福祉士・大矢寿乃氏を擁立。2人の子を持つ母親として、物価高などで生活に苦しむ人たちに訴えを広げたいとしています。〈参政 大矢寿乃氏〉「既存の政党が政策としてでもなんでもいいから打ち出してくれてて私たちの暮らしが豊かになってくれているんだったら参政党はできない。有権者、4区の方に訴えたいという思いがあった」投開票日は2月8日。解散から2週間余りで決着を迎える超短期決戦です。〈中道 米山隆一氏〉「さはさりながら文句を言ってもしょうがない。ドタバタになっているところはあるんですけれどね、それはもちろんなんとか間に合わせて頑張りたい」雪国を舞台に展開される真冬の政治決戦。衆議院選挙は1月27日に公示を迎えます。