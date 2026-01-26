レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみさんのFLASHデジタル写真集「日南まみ Lacy Dream」がリリースされました。



【写真】大人の余裕感じさせる日南まみさん

2020年よりレースクイーンとして活動を始め、「レースアンバサダーアワード2024」にも選出された日南さん。BreakingDownのラウンドガールも務める彼女が極上のプロポーションを披露しました。柔らかなニットを羽織ったリラックスカットから、繊細なレースランジェリー、身体のラインを際立たせる水着まで。日常感と大人の色香が交差する表情や仕草を丁寧に切り取った一冊の完成です。



週刊FLASH（光文社）2月3日号では、30歳を迎えた、大人の余裕を感じさせるしっとりとしたグラビアが6ページにわたって展開。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」と語り、注目度の高さから一気にフォロワーが増えたそうです。インタビューではグラビアへの思いを語っています。



【日南まみさんプロフィール】

ひなみまみ 30歳 1995年12月13日生まれ 北海道出身 T160 2020年にレースクイーンデビュー。2024年にレースアンバサダーアワード2024でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍。最新情報は公式X（@mami_hinami）、公式Instagram（＠_maaamiy_）