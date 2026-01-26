NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者が続出し…「人生そのものを変える転機」

1月25日に放送された第四回「桶狭間」で、今川義元率いる今川軍を打ち破った織田軍。

侍大将の首を持ち帰った藤吉郎と小一郎。二人のやりとりを見て、信長は弟・信勝を想起します。その瞬間、信長と同じ過去を想起していた人物がもう一人いたようで…。

＊以下第四回のネタバレを含みます。

＜第四回のあらすじ＞

ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

兄弟にとって初めての大戦が始まるが、彼らの真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。

信長は善照寺砦に集った兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ向かう。

城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは！？

活躍した武将たちに褒美が

桶狭間にて約2万5000人の今川軍を打ち破った織田軍。

その後、討ち取った敵の首を確認する首実検が行われると、活躍した武将たちに褒美が。

持ち帰った今川軍の侍大将の首について、正直に城戸が討ち取ったことを告げた藤吉郎には、信長から「秀吉」の名とともに足軽組頭の地位を与えられます。

一方の小一郎。

ここまでのやりとりで小一郎に惹かれるものを感じた信長は、”近習”として信長に仕えるように命じるも、小一郎は「今の自分には荷が重すぎる」と断ります。

弟・信勝の姿を想起した信長

それから兄・藤吉郎に従い、兄と一緒に信長に仕えたいと発言した小一郎。

仲良さげな二人を前に、信長の脳裏には弟・信勝とのかつてのやりとりが。

雪が降る夜、信長の寝所を訪れた信勝。

「兄上…」と告げると、短刀を手に鬼のような形相で迫ります。

しかしそれと同時に背後の障子が開くと、信勝へ斬りかかる人物が。

背後から斬られ、倒れた信勝が息も絶え絶えな様子で這って信長の元へと向かう中、斬ったはずの人物は寝所の外でじっと平伏し続けるのでした。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

視聴者の反応

史実としてたびたび信長を裏切った弟・信勝。1556年には配下の柴田勝家らとともに、信長に対して挙兵し、敗れています。

その後、信勝から離れた勝家は信長と組み、結果的に信勝は暗殺されてしまいました。

ドラマ内の信勝暗殺シーンは暗いままの演出だったため、斬りかかった人物が誰なのかよく判別できませんでしたが、副音声などではハッキリと「後ろから斬りかかる勝家」といった解説が…。

つまりこのシーンで、勝家はかつての主君を斬っていたことが分かります。そのためか、ドラマ内でも、信長と共に勝家も仲睦まじい豊臣兄弟を複雑な表情で見つめていました。

そのことに気づいた視聴者も多かったようで、たとえば

「柴田勝家は信勝の家臣だったからあのシーンがあったのね」

「殿と時を同じくして同じ過去を見たか。ただ勝家が見ているのは平伏している自分の姿と思う。信勝を裏切った自責の念と信長への敬服の念がない交ぜになって打ち震えている自分」

「信長様は何度も信勝様を許されており、勝家様ももとは信勝様に付いていましたしね。豊臣兄弟の姿を見て、己も兄弟とこうであれば…と思われたのでしょうね」

「仲良し主人公兄弟を見て浮かない表情だったり、彼なりに主君兄弟の確執に思うところがあったであろう事を匂わせてて、大味な一方で色んな文脈も乗せてるんよな…」

「勝家の無言の重さが everything だよな」

「『言わないけど分かる人には分かる』のがまず〈粋〉」

といった声がSNSにはあふれていました。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。