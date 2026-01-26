「どういうこと…？」SKE48メンバー、“まま”とのかわい過ぎるプリクラが話題！ 「どっちがママなのか」
SKE48の篠原京香さんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ままとデート楽しかった」と投稿し、プリクラ画像を公開しました。
【写真】親子ショット？ に注目集まる
この投稿には、「どういうこと…？」「これマジでどっち」「流れてきたけどこの方を知らないで見るとどっちがママなのかまじで分からない」「若くかわいい」「2人とも綺麗だし仲良し親子で羨ましい」との声が寄せられました。
「これマジでどっち」篠原さんは「ままとデート楽しかった 平成プリ可愛い」とつづり、2枚の写真を掲載しました。篠原さんと“まま”が一緒にハートマークを作ったり、ピースサインを決めたりするプリクラショットです。2人ともとても美人ですね。
「あだ名で『まま』って呼ばれてます」実は“まま”は篠原さんの実の母親ではなく、同グループのメンバーである太田彩夏さんだそうです。太田さんはこの投稿の引用欄で「本当のままではないですが あだ名で『まま』って呼ばれてます」と説明。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)