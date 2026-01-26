渋谷で『ポケモン』×「ナチュラグラッセ」ポップアップ開催へ！ 購入特典のカプセルトイイベントなど展開
天然由来成分100％＆スキンケア発想のメイクアップブランド「Naturaglace（ナチュラグラッセ）」は、2月4日（水）〜2月11日（水）の期間、「ポケモンコレクション」の発売を記念した「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP」を、東京・渋谷にあるRAYARD MIYASHITA PARK South 2階で開催する。
【写真】ハズレなし！ カプセルトイイベントの景品がかわいい
■ポケモンたちがお出迎え
今回開催される「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP」は、キュートなポケモンたちが出迎える空間で、「ポケモンコレクション」が展開される期間限定のポップアップショップ。
製品ラインナップには、ピカチュウ、ラッキー、シャワーズがそれぞれデザインされたスキンケア下地「メイクアップ クリーム モイストP」や、ミュウをあしらったプレストパウダー「スキンケアシールド プレストパウダーP」などが並ぶ。
また、購入点数に応じた特典も用意。製品を1点以上購入した人はカプセルトイイベントに参加でき、「ナチュラグラッセ オリジナルポーチ」、「ナチュラグラッセ スキンケア下地チューブ型サンプル」、「ナチュラグラッセ パウチサンプル」のいずれかが必ず当たる。
さらに、製品を2点以上購入した人は「ナチュラグラッセ オリジナルショッパー」、3点以上購入した人は「ナチュラグラッセ オリジナルギフトBOX」がそれぞれもらえる。なお、購入特典はなくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要だ。
【写真】ハズレなし！ カプセルトイイベントの景品がかわいい
■ポケモンたちがお出迎え
今回開催される「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション POPUP」は、キュートなポケモンたちが出迎える空間で、「ポケモンコレクション」が展開される期間限定のポップアップショップ。
また、購入点数に応じた特典も用意。製品を1点以上購入した人はカプセルトイイベントに参加でき、「ナチュラグラッセ オリジナルポーチ」、「ナチュラグラッセ スキンケア下地チューブ型サンプル」、「ナチュラグラッセ パウチサンプル」のいずれかが必ず当たる。
さらに、製品を2点以上購入した人は「ナチュラグラッセ オリジナルショッパー」、3点以上購入した人は「ナチュラグラッセ オリジナルギフトBOX」がそれぞれもらえる。なお、購入特典はなくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要だ。