¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨2³ä2Ê¬6ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼çË¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»³Àî¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¡¢Áá¡¹¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Û¤ÜÌµµÙ¤ÇÌó3¥«·î¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï3»î¹çÏ¢È¯¤Ê¤ÉÂçË½¤ì¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡¢ºÇ¹â¤Î´¶³Ð¤òÂÎ¤Ë¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö3¥«·î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤½¤Î¹½¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£26Æü¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤âºô±Û¤¨¤ä¾ì³°ÃÆ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤«¤é¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â200µå¼å¤ò»³Àî¤È½©¹Í¥¿Í¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿²¬ËÜ·òÂÇ·âÅê¼ê¤À¡£ºòµ¨¤â¥Õ¥¡¡¼¥àºÆÄ´À°¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë¡¢»³Àî¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é»²²Ã¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î¤«¤é¤¬°ìÈÌÅª¡£µå³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ÎÎÌ¤ò¸Ø¤ë»³Àî¤ÎÎý½¬¤ò¤³¤Î2¥«·î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤¿²¬ËÜÂÇ·âÅê¼ê¤â¡ÖÁá¤¯¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎàÄ´À°¶ñ¹çá¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÌó1¥«·îÁá¤¯¡¢¤è¤êÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬»³Àî¤ÎàÉü³èá¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³Àî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ãë¿©¤ò¶´¤ó¤ÇÌó2»þ´Ö¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤¬²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡£´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢µ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤Î3¥«·î¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹³Ð¸ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë