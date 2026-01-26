ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が２月５日、よみうりランドの園内にオープンする。約２・６ヘクタールの広さをいかし、「ポケットモンスター 赤・緑」でもおなじみのカントー地方生息ポケモンを中心とした６００匹超に会えるのが魅力。２６日、内覧会が行われ、一足お先にポケモン大好き記者が冒険してきた。

よみうりランド内を歩くこと約６分。「ポケパーク カントー」のエントランスが見えてくる。ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイがお出迎え。身長１５５センチの記者より大きなモンスターボールのモニュメントもあり、ポケモンの世界にいざなう。

同所は、多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」とショーやフードも楽しめる「カヤツリタウン」の２つのエリアで構成される。

「ポケモンフォレスト」は、全長約５００メートル。木の実を分け合ったり、バトルをしようとするポケモンを観察できる。約１１０段の階段があり、安全面の関係で５歳未満、車いす利用者や妊婦は同エリアには入園不可だ。

「カヤツリタウン」は、飲食４店を含む計１８の「ワゴン」と呼ばれる小さな店舗が連なる。輪投げとポケモンカードをモチーフとした体験ブースは、無料で行える。ピカチュウ型の空飛ぶライド「ピカピカパラダイス」とイーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」の２つのアトラクションにも乗れる。日中には、ピカチュウたちが登場するパレードやショーが行われる。

同所では、オリジナルグッズを含む４００点以上のグッズを発売。人気アプリ「ポケモンＧＯ」とも連動している。

今年はポケモンシリーズ３０周年。合同会社ポケパーク・カントーの大野達也ＧＭ（３９）は「ファンがポケモンたちと会える場所を作りたかった。節目に開業できるのはうれしく思っております」とほほ笑んだ。３月下旬までのチケットが完売した。（水野 佑紀）

〇…チケットは全３種類。金額は来場日によって異なる変動制だ。「エリートトレーナーズパス」は、ポケモンフォレスト・カヤツリタウンに時間制限なしで入場でき、特別なグリーティングなども用意されている。大人（１３歳以上）が１万４０００円〜。「トレーナーズパス」は、指定時間枠内にポケモンフォレストに入れるもので、大人が７９００円〜。５月入場分から発売される「タウンパス」は、カヤツリタウンのみに入場したい人向け。大人４７００円〜。