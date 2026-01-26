お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。1月20日の放送には、ソプラノ歌手・鈴木香織がゲスト出演。タイミーの活用方法を語った。

今回のゲストは、ソプラノ歌手・鈴木香織。

夕方に稽古が入ることが多く、全体的なスケジュールも流動的。週5日のフルタイム勤務は難しいことから、タイミーを活用しているという。

鈴木「元々は派遣でコールセンターのお仕事をしていたんですけど、スケジュールを合わせるのが大変で。タイミーで一番多く入ったのは、今のところマクドナルドです」

滝沢「大変そう。スッと入ってスッとやるの難しそうだけど……」

鈴木「それが、逆にマニュアルがしっかり決まっているので、どこの店舗に行ってもやることが決まってるんです。結構色々な店舗で募集しているので、どこに行ってもできます」

西堀「派遣を辞めてタイミーに移行するっていうのは、スムーズにできたの？」

鈴木「できました。本人確認をしたら、次の日からどこで働こうかな～って。マクドナルドは検便の提出なんかがあるので、実際に働き始めるまでには少し時間がかかるんですけど、（それ以外のお店の）お皿洗いとかであれば即日です」

放送では、実際に鈴木は歌声を披露。

様々なアルバイト先で働いている中で、こういった本業がバレることはあるのだろうか？

鈴木「バレることはあります（笑） 声がいいね、何かやってるの？ オペラやってるんだ、みたいな流れで」

西堀「（具体的に）どんなところでバレるの？」

鈴木「『いらっしゃいませ～！』とかですね」

滝沢「声が通るから！」

なお鈴木は、タイミーで出会ったアルバイト仲間と飲み会をすることも多いそう。

本業に影響する、思いがけない出会いをしたことも……

鈴木「以前一緒に働いていた人の手がとても綺麗で、本業がピアニストだったことがあるんです。私はそのときちょうどピアニストさんを探していて、マクドナルドでハンバーガーを作りながら『◯月◯日空いてますか？』『空いてますよ～』『そうしたら◯◯の会場でピアノを弾いてください』って成立したことがありました」

西堀「鈴木さんの話が、全体的に楽しそうなのがいいよね」

滝沢「それが運命的なものを引き寄せるのかもね」