欧州株 軟調、米政府機関閉鎖問題が新たな懸念材料
欧州株 軟調、米政府機関閉鎖問題が新たな懸念材料
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10143.50（+0.06 +0.00%）
独ＤＡＸ 24839.07（-61.64 -0.25%）
仏ＣＡＣ40 8109.09（-33.96 -0.42%）
スイスＳＭＩ 13080.16（-66.97 -0.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49214.00（-49.00 -0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6932.00（-13.75 -0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25639.75（-98.50 -0.38%）
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10143.50（+0.06 +0.00%）
独ＤＡＸ 24839.07（-61.64 -0.25%）
仏ＣＡＣ40 8109.09（-33.96 -0.42%）
スイスＳＭＩ 13080.16（-66.97 -0.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49214.00（-49.00 -0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6932.00（-13.75 -0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25639.75（-98.50 -0.38%）