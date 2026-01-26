欧州株　軟調、米政府機関閉鎖問題が新たな懸念材料
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10143.50（+0.06　+0.00%）
独ＤＡＸ　　24839.07（-61.64　-0.25%）
仏ＣＡＣ40　 8109.09（-33.96　-0.42%）
スイスＳＭＩ　 13080.16（-66.97　-0.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49214.00（-49.00　-0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6932.00（-13.75　-0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25639.75（-98.50　-0.38%）