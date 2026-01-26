元横綱を祖父に持つメンノンモデル、初映画に緊張「一番背は高いのですが…」
元横綱・三重ノ海の孫で『MEN’S NON-NO』専属モデルの嵐翔真が26日、映画『純愛上等！』（2月13日全国公開）の完成披露上映会に出席した。
【集合ショット】背が高い…嵐翔真らキャスト陣が集結
原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。白岩高校のアタマを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるアタマ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリーを描く。
今作が俳優デビュー作となる嵐は、円の幼なじみ・露木要役を演じる。「たぶん一番背は高いのですが、ビビりなので緊張しています」とあいさつ。「かんでもお手柔らかにお願いします」と伝え、場を和ませた。
そんな嵐は撮影を振り返り「楽しくて！」と笑顔に。「たこ焼き作るシーンも面白いので、そこも楽しめるかなと思います」とアピールした。
イベントには、山中、高松、嵐のほか、白鳥晴都（亀井樹役）、浅野竣哉（本田健斗役）、小平大智（一本松一男役）、高橋璃央（山本敬太役）、宮脇優（根岸光雄役）、堀夏喜(FANTASTICS／貴明役）、八重樫風雅監督が登壇。大川泰雅（土屋猿時役）がMCを務めた。
