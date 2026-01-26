ONSENSEが、4thデジタルシングル「RE:LUCKS」を“お風呂の日”である2月6日に配信リリースする。

同楽曲は、千年に一度の“お風呂の年”である2026年を飾る、“お風呂で聴くと、ちょっと泣けるバスタイムポップス”。タイトルは“幸せ”と“リラックス”のダブルミーニングとなっており、白と黒、朝と夜など2つの境界が溶けていく世界の中で「未完成でいい」「自分のペースでいい」と、何気ない日常の幸せをほどよい温度で包み込むような楽曲に仕上がっている。

配信リリースに先駆け、本日1月26日よりプリオーダーおよびPre-Add／Pre-Saveがスタート。さらに、TikTokにてシェアキャンペーンも開催予定となっており、条件に合わせてTikTokを投稿すると『RE:LUCKS メンバー手書きロゴ入りジャケ写』がプレゼントされる。キャンペーン詳細は2月6日に公式X（旧Twitter）にて確認できる。

また、2月18日には『マイペースオンライン特典会』を開催。詳細は公式サイトにて確認可能だ。

あわせて、ファンミーティング『ONSENSEの湯沸かし会 その弍』が3月1日に表参道GROUNDにて開催される。1月25日に初めて開催されたファンミーティング『ONSENSEの湯沸かし会 その壱～ はじめまして、YOU（湯）加減いかが？ ～』が即日完売したことを受け、規模を拡大して開催するという。こちらも詳細は公式X（旧Twitter）にて確認できる。

＜ONSENSE コメント＞

今までにない曲調ですが、“ONSENSE”らしい温もりがあり、湯気のようなゆったりとした空気感がある曲です。がんばりすぎて少し疲れている人や、完璧にできないことへもどかしさを感じている人に寄り添えたら嬉しいです。ぜひ、この曲を聴く時間だけでも、自分が今までがんばってきたことを認めて、完璧じゃない自分をそっと受け入れてほしいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）