長野MF三田尚希が現役引退を決断、青森山田高2年時に選手権準V…「僕のサッカー人生は人に恵まれた日々だったと思います」
AC長野パルセイロは26日、昨季限りで退団したMF三田尚希の現役引退を発表した。
1992年8月16日生まれの33歳は、青森山田高2年時に全国高校選手権準優勝を経験。法政大を経て、15年に当時東北リーグのラインメール青森に加入した。その後、今治、八戸でプレーし、20年から長野に在籍していた。
三田はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「現役を引退する決断をしました。
もう1年プレーしたいとチームを探す中でありがたいお話もいただきましたが、次のステージに進む選択をさせていただきました。本来ならば皆さんの前でご報告させていただきたかったのですが、この様な形でのご報告になってしまい申し訳ありません。
僕のサッカー人生は人に恵まれた日々だったと思います。
木曽北部JFCから始まり、上松中学校サッカー部、青森山田高等学校、法政大学、ラインメール青森、FC今治、ヴァンラーレ八戸、AC長野パルセイロという素晴らしいクラブで、同じ目標に向かって共に本気で戦い続けた仲間たちと出会う事が出来ました。
本当に感謝しています。
そして、選手としても1人の人間としても成長させて頂くことが出来ました。
目立つわけでもなく、圧倒的な武器を持っていた訳でもなく、遠回りのサッカー人生ではあったと思いますが僕には必要でかけがえのない時間でした。
だからこそ今まで走り続けてこられたと思っています。
最後の2年間はキャプテンも務めさせていただき、苦しい時間の方が多かったかもしれません。ですが、やりがいと責任感を持ってプレーする事が出来ました。
挑戦し続ける日々を送る中で、所属したどのクラブでも常に熱く僕の背中を押し続け共に戦ってくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。
そんな幸せな時間を送る事が出来たのも、サッカーというスポーツに出会わせてくれて、何があっても味方でいてくれた両親のおかげだと思っています。
そして一番長くプレーした長野では、どんな時も僕に寄り添い共に戦い続けてくれた妻、満面の笑顔で僕に力をくれた息子に本当に助けられ、感謝しかありません。
プロサッカー選手としての日々は終わりますが、これから新しいステージが始まります。
昨年産まれた娘と家族4人で僕らしく愉しみながら新しい日々を送っていきたいと思います。
これまで沢山の人に支えていただきました。
学生の頃から今日まで僕に関わってくださった全ての方に、心から感謝を伝えさせてください。
本当にありがとうございました。」
