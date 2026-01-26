【ライブレポート】ノノガファイナリスト“ふみの”渋谷でサプライズ路上ライブを敢行

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして、デビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのが1月25日、東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、サプライズ路上ライブを敢行した。

■開催2時間前に急遽発表

今回敢行した路上ライブは、開催2時間前に急遽発表されたサプライズ企画でありながら、開始前から観覧エリアは瞬く間に埋まり、会場周辺には長蛇の列が発生。入場規制がかかるほど多くの観客が詰めかけ、デビュー直後とは思えない賑わいを見せた。

ライブでは、未公開のデモ曲2曲を含む全3曲を披露。デビュー曲「favorite song」は1曲目とアンコールの2回にわたって歌唱され、まだリリース間もないなかで会場に駆けつけた多くのファンが一緒に口ずさんでくれるなど、会場は温かい拍手と歓声に包まれた。

■デビュー曲のアコースティックPVも公開

また、路上ライブの前日となる1月24日には、デビュー曲「favorite song」のアコースティックパフォーマンスビデオも公開。

原曲のエレキギターでかき鳴らすポップロックサウンドから一転、アコースティックギター1本で優しく歌い上げるシンプルなアレンジが、楽曲の持つメロディや歌詞の魅力をより際立たせる作品となっている。

公開後、ファンからは「待ってました！」という待望の声が相次ぎ、原曲との違いを楽しむ反応も含め、大きな反響を呼んでいる。ぜひチェックしてみよう。

1月11日にリリースされたふみのデビュー曲「favorite song」は、1月21日付のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100”」で9位、Hot Shot Songsでは3位にチャートイン。その他、LINE MUSICリアルタイムチャートおよびAWA急上昇チャートで首位を記録した他、Spotify急上昇チャート2位、オリコンDSGチャート4位、Apple Musicトップソング35位と、各主要チャートでデビュー直後の新人としては異例の反響を見せている。

さらに、デビュー当日に公開された「favorite songのMVは、公開からわずか20時間で100万回再生を突破し、現在は250万回再生を超える再生数を記録。YouTube急上昇チャート1位も即時で獲得し、SNSを中心に大きな注目を集めた。

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「favorite song」

ふみの OFFICIAL X

https://x.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL TikTok

ふみの OFFICIAL YouTube

