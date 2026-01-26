194¥¥í»ö¸Î¡¢¾å¹ðµá¤á½ñÌÌ¡¡°äÂ²¡Ö²á¼º¡×È½·èÉÔÅöÁÊ¤¨
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Î°ìÈÌÆ»¤Ç2021Ç¯¡¢»þÂ®194¥¥í¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·±¦ÀÞ¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢ÃËÀ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤¬22Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Î²á¼ºÃ×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅö¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î°äÂ²¤¬26Æü¡¢¾å¹ð¤òµá¤á¤ë½ñÌÌ¤òºÇ¹â¸¡¤ÈÊ¡²¬¹â¸¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£°ì¿³ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ä¨Ìò8Ç¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¸¡¤ÎÂ¼Ãæ¹§°ì¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¾®Ìø·û¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê50¡Ë¡á¤Î»ÐÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î°ìÈÌ¾ï¼±¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡×¤È¹âºÛÈ½·è¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£