冬の富士山“無謀登山”の中国人救助…滑落リスクと隣り合わせで救助隊員は命懸け　専門家「突風で人が飛んでしまうことも」

冬の時期は閉山中の富士山で、中国人の男性が遭難し救助要請を行ったことが物議を醸している。

救助は、まさに死と隣り合わせの現場…。

中国人からも、多くの批判的な意見が上がっている。

入山に必要な登山計画書を提出せず

これは静岡県警がSNSに公開した、救助へ向かう山岳遭難救助隊員の様子。

強風が吹き荒れる暗闇の中、ライトを照らしながら、ガチガチに凍結した雪の上を慎重に登っている。

救助要請があったのは、1月18日。

富士宮口8合目付近の登山道を、都内に住む20歳の中国人男性が1人で下っていた際に転倒し、救助を要請した。

救助要請した中国人男性は、「下山中に転倒して右足首をケガして歩けない」と話していたという。

救助隊が中国人男性と合流後、夜間で風が強かったため、一夜を過ごすことになった。

これは、翌朝に搬送する時の様子。

担架に乗せられた男性を隊員らが引っ張り、凍結した斜面をゆっくりと下っていく。

滑落のリスクと隣り合わせの、まさに命懸けの現場。

救助された中国人の男性は、登山道が閉鎖されていることを知っていたものの、入山に必要な登山計画書を警察などに提出していなかったという。

さらに、夏の富士山へ一度登った経験はあるものの、冬は初めてで、「未熟だった」と話しているという。

中国人から多くの批判的意見

こうした無謀ともいえる冬登山に、中国人からは多くの批判的な意見が…。

中国のSNSより

「しっかり登山計画書を出さなきゃダメ！」

「中国人として恥ずかしい…」

閉山中の事故を未然に防ごうと、自治体から“救助費用の有料化”を求める声が叫ばれる中、この冬も、救助に向かうケースが後を絶たないのが実態だ。

登山歴45年の専門家は、富士山の冬登山の危険性について…。

静岡市山岳連盟 篠崎勇事務局長：

夏と冬というのはまったく違う。3000メートル登ればマイナス30度、冷凍庫より冷たい温度になります。風を遮るものが何もないんです。突風で（人が）飛んでしまうこともありますよ。（不慣れな人の登山は）危ないどころか自殺行為です。

富士山への正しい認識を持ち、命を守るための行動が必要不可欠だ。

（「イット！」 1月26日放送より）