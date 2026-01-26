飛行機や新幹線、電車等でのマナーの悪い乗客の態度がSNSで晒され、物議を醸すことも増えてきた。今、人気バンドのドラマーの“義憤ポスト”が多くの共感を集めている。

「1月25日、後を絶たない乗客のマナー違反にXで物申したのはロックバンド『マキシマム ザ ホルモン』のドラマー、『ナヲきち』ことナヲさんです。ナヲさんは《飛行機や新幹線で靴脱いで足を組む全おっさんにつぐ！！！！！》と切り出すと、《それはほとんどの隣の席の人にとってめちゃくちゃ不快な行為だ！！！！！》と一喝。そのうえで、《せめて人のいない通路側か窓側に向けて脚を組め！！！！！！ 人に臭そうな靴下を向けるな！！！！》と投稿。多くの共感の声が集まっています」（芸能ライター）

ナヲの投稿のコメント欄には、

《私の想いを、代わりに伝えてくれてありがとう 私も後ろの席から結構キツい香りで乗り物酔い》

《これ、「靴裏を隣の人に向けて足組むな！」もセットでお願いします 次の国会で法案として決定しませんかね･･･強く求む！》

など、同じような被害に遭ったという人たちからの共感の声が殺到中だ。さらに、

《隣の席に座って胡座かいてたJKの足の匂いもキツかったので全人類にお願いしたいです！！！》

といった声も寄せられると、ナヲは「自身はおっさんにしか当たったことがなかった」として、

《大変失礼しました！間違いない！飛行機や新幹線で靴を脱いで（脱がずとも）膝あたりで脚を組み臭い足裏や汚れた靴の裏側を隣席側に向ける『全人類』に訂正し、通路側に向けても反対側の座席に迷惑だと付け加え改めて我の行動も気をつけます》

と、マナー改善を求める対象を「全人類」に訂正した。ナヲに限らず、こうした新幹線などでのマナーに関しては、芸能人が声を上げることも多く、過去にも様々な著名人が怒りの声をあげている。

「パンサーの向井慧さんは2023年4月にラジオで、グリーン車に乗っていたときの経験を告白。通路を挟んだ反対側の男性Aが、後ろの座席の知人男性Bのところに何度も移動を繰り返し、気になって眠れなかったことや、男性Aが座席で裸足になり、おしぼりで足の指の間などをグリグリと拭き、そのまま捨てずに降りていったことなどに『どういう育ち方したらこんなヤツができあがるんだ』と憤っていました。

また、NON STYLE・石田明さんは、2019年7月30日、後部座席の乗客の足が自分の座席の脇から見えている写真とともに《新幹線。すげー不愉快。みんなマナーは守ろうね》とX（当時ツイッター）に投稿。これに芸人仲間のキンタロー。さんが《それ私も正に二日前にくらいました めちゃくちゃ臭かったです 同じ靴下の色です》と反応し、同様の被害を明かしていました。

さらに過激にブチ切れていたのが、おぎやはぎ・矢作兼さんです。矢作さんは、2019年8月1日放送の『おぎやはぎのメガネびいき』（TBSラジオ）で、同じ経験を明かすと『臭かったんだけど、そのときまだたばこを吸ってた時期で、ライター持ってたから、何度燃やそうと思ったか、その足を。そいつは燃やされても絶対に文句言えねぇよ』と怒りをぶちまけたことがあります」（前出・芸能ライター）

ほかの乗客がいるのに靴を脱いで脚を組むのがマナー違反なのは当然として、隣の客に靴裏を向けた状態で脚を組むのもマナー違反。今一度、「全人類」はそのことを肝に銘じたほうが良さそうだ。