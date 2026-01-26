町田啓太、“タトゥーびっしり” 「腕が凄い」「破壊力」と驚きの声
俳優の町田啓太が26日、インスタグラムを更新。出演作のオフショットを公開し、その迫力ある姿に反響が上がった。
【写真】芸能人の衝撃のタトゥー姿
町田は、4月2日よりNetflixで配信される『九条の大罪』で、表向きは自動車整備工場の社長だが裏社会とつながり、弁護士・九条間人（柳楽優弥）に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛を演じる。投稿には「Netflix シリーズ『九条の大罪』壬生くん」と短く役名を添えた。
写真では、タトゥーのメイクがびっしりと入った両腕をあらわにした町田が腕を組む姿が写し出されており、鋭い横顔と相まって強烈な存在感を放っている。
ファンからは「筋肉タトゥーの破壊力」「腕が凄い」「役の振り幅凄い」「新しい町田くんを楽しみにしています」など、役作りへの驚きと期待の声が寄せられている。
引用：「町田啓太」インスタグラム（＠keita_machida_official）
