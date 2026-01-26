『リブート』鈴木亮平、“恐怖の合六飯”を公開 「食べてみたい」「美味しそう」
俳優の鈴木亮平が24日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に登場する“合六飯”を公開した。
【写真】これが“恐怖の合六飯”！
本作では、裏組織のトップ・合六（北村有起哉）が、組織の金を横領するなど裏切り行為を行なった者に制裁を加える姿が登場する。その際、合六が自ら振る舞うのが“合六飯”だ。第1話では、組織の金に手を付けた安藤（津田篤宏）にガーリックライスが振る舞われ、その直後に“退場”させられる衝撃的な展開が描かれた。
鈴木は、そのガーリックライスの写真を「恐怖の合六飯」とつづって投稿。コメント欄には「マジ恐怖飯」「怖いけど食べてみたい合六飯」「でも美味しそう」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木亮平」インスタグラム（＠ryoheisuzuki_cityhunter）
