¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÊÁËÜÍ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¸»¹§»Ö´ÆÆÄ¤ÎÁíÀª12¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜÍ¤¡¦ÅÏÊÕ¸¬¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤é¹ë²Ú½¸·ë
¤³¤ÎÆü¤Ï¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹ÁíÀª12¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£Ä¹Èø¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò¤ÎÂô¸ý¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ëµØÆ¤¤Á¤òÀ®¤·¤¿¼ã»ø¡¦°ËÇ¼µÆÇ·½õ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÄ¹Èø¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Öº£Æü¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê³§¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Èø¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿»³¸ý¤¬¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊì¿Æ»÷¤ÎµÆÇ·½õ¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Ê¤«¡¢Âô¸ý¤ÏÄ¹Èø¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤¯¤ó¡¢Â©»Ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤¬Çò¤¯¤Æ¤×¤¯¤×¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÃ¤·¤ÆÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¦Âè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤Î·æºî»þÂå¾®Àâ¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤â¾å±é¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤¤¡¢¡È¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡É¤ò¤á¤°¤ë¶Ë¾å¤Î¹¾¸Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Êì¿ÆÌò¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¢¡ÊÁËÜÍ¤¼ç±é¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×
