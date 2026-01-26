Nulbarich JQのソロプロジェクトJeremy Quartus、6曲入り新作MIXTAPEをリリース
2024年をもって活動を休止しているNulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト「Jeremy Quartus（ジェレミー クォータス）が、6曲入りのMIXTAPE「UP TO THE MINUTE MIXTAPE」を2月11日(水)にリリースすることを発表した。
本作は、ライブで一足先に披露してきた「Knife & Fork」を含む全6曲、すべて新曲で構成された作品。2025年からソロプロジェクトとしての活動を本格始動させ、より内省的に音楽と向き合うJeremy Quartusが、今回はどのようなサウンドを生み出したのか期待が高まる。
また、MIXTAPE収録曲の中から「BIG BUG BEAR」が1月28日(水)に先行配信される予定だ。
Jeremy Quartusは今作をひっさげ、2月20日・21日・24日に初のソロ公演 ＜Beat Tub Club＞を開催する。
■MIXTAPE「UP TO THE MINUTE MIXTAPE」
2026年2月11日(水) 発売
https://jeremyquartus.lnk.to/mixtape
Tracklist：
01. Knife & Fork
02. BADASS
03. Deep End
04. HOLY
05. BIG BUG BEAR
06. Warmer and Fluffier
■＜Beat Tub Club＞
【東京公演】
日時：2026年2月20日(金)
[1st] Open 17:00 Start 18:00 / [2nd] Open 19:45 Start 20:30
会場：Blue Note Tokyo
日時：2026年2月21日(土)
[1st] Open 15:30 Start 16:30 / [2nd] Open 18:30 Start 19:30
会場：Blue Note Tokyo
▼詳細はこちらから
https://www.bluenote.co.jp/jp/sp/artists/jeremy-quartus/
【大阪公演】
日時：2026年2月24日(火)
[1st] Open 17:00 Start 18:00 / [2nd] Open 20:00 Start 21:00
会場：Billboard Live OSAKA
▼詳細はこちらから
https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21123
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCwm9aDNQ_LiAJ0l-sMXzyEA
instgram：https://www.instagram.com/jeremyquartus_staff
X：https://x.com/jeremyquartus
TikTok：https://www.tiktok.com/@jeremyquartus.official