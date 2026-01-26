『星野源と松重豊のおともだち』次なる旅の舞台は沖縄！ 1.28＆2.25に前後編で放送
新番組『星野源と松重豊のおともだち』（NHK総合／毎週水曜23時）の沖縄編が、1月28日、2月25日に放送される。
【写真】星野源と松重豊が沖縄へ！ 琉球ガラス工房でのグラス作り、海辺のドライブも
本番組は、音楽好きという共通点でつながった星野源と松重豊が、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませる番組。
旅の案内役は、あらゐけいいちがキャラクター＆ロゴデザインを手掛けた「おんぷん」（CV：加賀美幸子）。
話題を呼んだ韓国に続く、3度目の旅の舞台は沖縄。冬でも時間がゆるやかに流れる場所で、海を望むカフェに腰を下ろし、ハンモックに揺られながら、ただ音楽を聴く。細野晴臣、沖縄民謡、ハワイの日系バンドなど… 南国が育んできた音楽の歴史と、その豊かさが、選曲を通して静かに浮かび上がっていく。
琉球ガラス工房でのグラス作り、カーステで音楽を流しながら海辺をドライブ、お気に入りのタコス屋、そして夜のバーへ。音楽に身を委ね、静かに、深く、酔いしれていく時間は、かけがえのない豊かなものだった。
“音楽は、聴く「場所」で変わる”―そして、その音は、人と人の距離をそっと近づける。同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる、そんな“音楽の不思議”を2人と一緒に味わいたい。
『星野源と松重豊のおともだち』沖縄編は、NHK総合にて前編が1月28日、後編が2月25日各23時放送。
