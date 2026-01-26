M!LK山中柔太朗＆超特急・高松アロハが“愛の言葉対決” 共演者のポイント解説に照れ【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/01/26】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月26日、W主演を務める映画「純愛上等！」（2月13日公開）の完成披露上映会に出席。バレンタインにちなんだ“愛の言葉対決”を行い、会場を沸かせた。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。完成披露上映会には、山中と高松のほか、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、堀夏喜（FANTASTICS）、八重樫風雅監督も出席した。
イベントでは「不器用ヤンキーの純愛バレンタイン〜上等な愛の言葉対決〜」と題した企画を実施。白高と紅高の各チームに分かれて、『もしバレンタインに大切な人へ想いを伝えるなら？』というシチュエーションで、各校のトップである山中と高松が純度100%の愛の告白を披露することに。会場の観客がどちらの告白に、より「純愛」を感じたか紅白のうちわを掲げて判定する形で対決が行われた。
チームで相談したあと、いよいよ挑戦。先攻の山中は「え、チョコありがとう！でも友チョコでしょ？本命？え、好き」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」のセリフパートを彷彿とさせる告白を披露し、会場を沸かせた。このセリフのポイントについて、堀が「固まっていたので、本人の意思が」と明かすと、山中は「それ言ったら恥ずかしいから（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
後攻の高松は「あ、今日ってバレンタインデーだよね。これ、チョコあげる。開けてみて。え？カカオ何％かって？愛情100％」とキュートに告白。ポイントについて、宮脇が「グループでは真っ直ぐ担当やられるとおもうんですけど、最後アロハくんらしいチョケを入れて」、白鳥が「おふざけのようでガチっぽいなところがキュンとする」と解説すると、「ですよね！ありがとうございます！」と照れながらも感謝していた。結果、山中率いる白高が勝利。「イェーイ！」と喜ぶ一同に、会場からは温かい拍手が送られた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
◆山中柔太朗＆高松アロハ“愛の告白”対決
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。完成披露上映会には、山中と高松のほか、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、堀夏喜（FANTASTICS）、八重樫風雅監督も出席した。
チームで相談したあと、いよいよ挑戦。先攻の山中は「え、チョコありがとう！でも友チョコでしょ？本命？え、好き」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」のセリフパートを彷彿とさせる告白を披露し、会場を沸かせた。このセリフのポイントについて、堀が「固まっていたので、本人の意思が」と明かすと、山中は「それ言ったら恥ずかしいから（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
後攻の高松は「あ、今日ってバレンタインデーだよね。これ、チョコあげる。開けてみて。え？カカオ何％かって？愛情100％」とキュートに告白。ポイントについて、宮脇が「グループでは真っ直ぐ担当やられるとおもうんですけど、最後アロハくんらしいチョケを入れて」、白鳥が「おふざけのようでガチっぽいなところがキュンとする」と解説すると、「ですよね！ありがとうございます！」と照れながらも感謝していた。結果、山中率いる白高が勝利。「イェーイ！」と喜ぶ一同に、会場からは温かい拍手が送られた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】