WORSTRASH、EP『Love Me Kill Me』を2月リリース＋収録曲の先行配信も
WORSTRASHが2月4日、EP『Love Me Kill Me』を配信リリースすることが発表となった。これにともなってEP収録曲「SID CHAIN」を1月28日に先行配信することが決定した。
WORSTRASHは先ごろ、T$UYO$HI (The BONEZ / Dragon Ash)プロデュースによる新曲「Love Me Kill Me」を配信リリースしたばかり。リリースされるEPには「Love Me Kill Me」を表題曲に据え、バンドの現在地を鮮明に刻み込んだ全4曲が収録される。
EP先行配信曲「SID CHAIN」は、パンクサウンドを全面に押し出し、WORSTRASHの武器であるメロディアスなフレーズに、荒々しくエネルギッシュな表現を加えた仕上がり。圧倒的なキャッチーさとラウドロック由来のサウンドを備えた楽曲は新たなアンセムソングになるとのことだ。
■EP『Love Me Kill Me』
2026年2月4日(水)配信開始
1 Love Me Kill Me
2 SID CHAIN
3 Happy In The Screen
4 Route 16
※「SID CHAIN」1月28日先行配信
■＜Love Me Kill Me Tour＞
2月04日(水) 千葉LOOK
2月10日(火) 長野ALECX
2月11日(水/祝) 新潟CLUB RIVERST
2月23日(月/祝) 名古屋ell. FITS ALL
3月04日(水) 北海道KLUB COUNTER ACTION
3月09日(月) 福岡Queblick
3月11日(水) 大阪アメリカ村DROP
3月12日(木) 静岡UMBER
3月27日(金) 水戸LIGHT HOUSE
3月31日(火) 兵庫 太陽と虎
4月07日(火) 東京LIVE HOUSE FEVER
https://w.pia.jp/t/worstrash-lovemekillme/
