今年の芝重賞をここまで４勝し、“強い世代”として評判の４歳馬。その頂点に立つＧ１馬たちの次走が授賞式の会場で明かされた。最優秀３歳牡馬に輝いた昨年の皐月賞馬で有馬記念馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ、以後、馬齢は２５年の表記）はドバイ・ターフ（３月２８日、メイダン・芝１８００メートル）に参戦。サンデーレーシングの吉田俊介代表は「距離を考えてです。乗るジョッキーがみな『２０００メートル前後がいい』と言うので。鞍上はクリスチャン・デムーロの予定です」と話した。

また、同クラブが管理する昨年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）については「春は大阪杯（４月５日、阪神・芝２０００メートル）にしようと思っています。その後のことは考えずに、まずは一つ大阪でということで」と明かした。天皇賞・秋を制しジャパンＣでも２着に入ったマスカレードボールは、社台レースホースの吉田哲哉代表が「次はドバイを前向きに考えています。ドバイならシーマクラシック（芝２４１０メートル）、国内なら大阪杯。その後は（英Ｇ１の）”キングジョージ”も選択肢として考えているところです」と展望を語った。