「何年も同じポーチ」はもう卒業！【ダイソー】大人こそ使いたい♡「キャラポーチ」
ポーチを新調するだけで、気分は変わるかも。流行りのキャラポーチも【ダイソー】ならプチプラでゲットできます。今回は、刺繍やラメなど、子どもっぽくなりすぎないディテールが魅力のポーチをピックアップ。大人の持ち物にもちょうどいい、控えめな愛らしさに注目です。
刺繍入りならキャラポーチでも大人顔に
【ダイソー】「化粧ポーチ（101匹わんちゃん）」\330（税込）
主張しすぎず上品な可愛さを添えてくれる立体ポーチ。101匹わんちゃんのイラストが刺繍になっているから、ポップすぎず大人でも持ちやすいです。マチ付き & 仕切り付きで小物を整理しやすいのも魅力。コスメはもちろん、充電ケーブルや小物の収納に活躍してくれそうです。
勢ぞろいのキャラたちとさりげないラメが可愛い！
【ダイソー】「ラメポーチ キャラクターミックス ごっこあそび」\110（税込）
サンリオキャラクターが並んだ、遊び心たっぷりのデザイン。汚れが気になりにくいビニール素材で細長い形だから、筆記用具などを入れてオフィスや習い事用にするのも◎ ほんのりきらめくラメ素材が、大人の持ち物にもなじむ可愛さを演出してくれます。
