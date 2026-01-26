「何年も同じポーチ」はもう卒業！【ダイソー】大人こそ使いたい♡「キャラポーチ」

ポーチを新調するだけで、気分は変わるかも。流行りのキャラポーチも【ダイソー】ならプチプラでゲットできます。今回は、刺繍やラメなど、子どもっぽくなりすぎないディテールが魅力のポーチをピックアップ。大人の持ち物にもちょうどいい、控えめな愛らしさに注目です。

刺繍入りならキャラポーチでも大人顔に

【ダイソー】「化粧ポーチ（101匹わんちゃん）」\330（税込）

主張しすぎず上品な可愛さを添えてくれる立体ポーチ。101匹わんちゃんのイラストが刺繍になっているから、ポップすぎず大人でも持ちやすいです。マチ付き & 仕切り付きで小物を整理しやすいのも魅力。コスメはもちろん、充電ケーブルや小物の収納に活躍してくれそうです。

勢ぞろいのキャラたちとさりげないラメが可愛い！

【ダイソー】「ラメポーチ キャラクターミックス ごっこあそび」\110（税込）

サンリオキャラクターが並んだ、遊び心たっぷりのデザイン。汚れが気になりにくいビニール素材で細長い形だから、筆記用具などを入れてオフィスや習い事用にするのも◎ ほんのりきらめくラメ素材が、大人の持ち物にもなじむ可愛さを演出してくれます。

