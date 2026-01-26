巨人は２６日、春季キャンプ地の宮崎で２８日から行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。メンバーは以下の通り。

（★は新人、☆は育成選手）

【投手】田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、★竹丸和幸、★田和廉、赤星優志、★山城京平、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、☆エルビス・ルシアーノ

【捕手】甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

【内野手】門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、浦田俊輔、★小浜佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、☆宇都宮葵星

【外野手】丸佳浩、松本剛、★皆川岳飛、中山礼都、佐々木俊輔、★☆知念大成

球団は「以上のメンバーは春季宮崎キャンプ１軍参加メンバーとなります」と発表。ここに現状、来日前の外国人を加えた選手が１軍スタートになる。

２、３軍、故障班の振り分けは後日発表になる見込みだが、１軍合同自主トレメンバーに入っていない中川、小林、増田陸、萩尾、浅野、若林、三塚、故障明けの高梨、井上、両股関節の手術明けの吉川らはファームからのスタートになる。

２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一を目指す今年は阿部監督が「新しくチームを作る」、「全員にチャンスがある」と明言している。１軍とファームが一体となって、チーム全体で激しい競争を掲げているだけに、ファームスタートの選手にもチャンスはありそうだ。